Serie C2: ancora sconfitte Spes e Don Dagnino

Savona. Non ingranano le due formazioni della provincia savonese nel campionato di Serie C2.

La Spes, che ora gioca le sue partite casalinghe nello sferisterio di Savona, è stata sconfitta per 11 a 5 dall’Augusto Manzo.

Doppio impegno per la Don Dagnino, che giovedì 24 è stata battuta per 11-5 dal Valle Bormida e, sei giorni dopo, ha raccolto solamente un gioco in più contro la Caragliese.

La 6ª giornata del girone A:

Pro Paschese-Castagnolese 3-11

Ceva-Taggese 11-1

Gottasecca-Pro Mombaldone 11-7

Spes-Augusto Manzo 5-11

Albese Young-Castellettese 11-7

Classifica: Augusto Manzo, Albese Young, Castagnolese 5; Gottasecca 4; Ceva, Pro Mombaldone 3; Castellettese, Taggese 2; Pro Paschese 1; Spes 0.

Il programma del 7° turno:

giovedì 31 maggio ore 21 a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-Gottasecca

giovedì 31 maggio ore 21 a Ceva: Ceva-Pro Paschese

venerdì 1 giugno ore 21 a Scaletta Uzzone: Castellettese-Castagnolese

venerdì 1 giugno ore 21 a Savona: Spes-Taggese

domenica 3 giugno ore 15 a Mombaldone: Pro Mombaldone-Albese Young

La 6ª giornata del girone B:

Valle Bormida-Don Dagnino 11-5

Peveragno-Neivese 11-4

Caragliese-Monastero Dronero 6-11

Castino-Albese 4-11

Ricca-San Leonardo sospesa su 1-0, prosege 6 giugno ore 21

Il recupero della 5ª giornata

Don Dagnino-Caragliese 6-11

Classifica: Monastero Dronero 6; Valle Bormida, Albese 5; Peveragno 4; Ricca 3; Don Dagnino, Neivese, Caragliese 2; San Leonardo; Castino 0.

Il programma del 7° turno:

venerdì 1 giugno ore 21 a Neive: Neivese-Caragliese

domenica 3 giugno ore 16 a Imperia: San Leonardo-Castino

domenica 3 giugno ore 21 ad Andora: Don Dagnino-Monastero Dronero

domenica 3 giugno ore 21 ad Alba: Albese-Peveragno

lunedì 4 giugno ore 21 a Ricca: Ricca-Valle Bormida