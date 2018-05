Serie C1: ventunesimo gioco fatale alla Sommariva Bormidese

Bormida. Terza sconfitta in altrettante partite per la Bormidese; questa volta con il minimo scarto.

Soluzione al ventunesimo gioco a Ricca. La Sommariva Bormidese va alla pausa in vantaggio di due lunghezze, i padroni di casa agganciano gli avversari a quota 7, poi approdano per primi a quota 10. Caccia misurata dall’arbitro e 15 assegnato agli ospiti: 10 pari. Nel gioco decisivo meglio Boffa e compagni per l’11-10 finale.

Il tabellino:

Banca Alba Olio Desiderio Ricca-Sommariva Bormidese 11-10

Banca Alba Olio Desiderio Ricca: Tommaso Boffa, Andrea Bonello, John Mondone, Edoardo Pagliero.

Sommariva Bormidese: Manuel Gaggero, Marcello Bogliacino, Pietro Besana, Marco Molinari.

Arbitro: Marco Tarditi.

I risultati della 3ª giornata:

Torronalba Canalese-Amici Castello 11-4

Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo-Chiarlone Officine Albese Young 11-5

Banca Alba Olio Desiderio Ricca-Sommariva Bormidese 11-10

San Leonardo-Centro Incontri 3-11

Valle Arroscia-Imperiese sospesa sul 4-5

Classifica: Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo, Centro Incontri 3, Valle Arroscia, Torronalba Canalese 2, San Leonardo, Chiarlone Officine Albese Young, Imperiese, Banca Alba Olio Desiderio Ricca 1, Amici Castello, Sommariva Bormidese 0.

Il programma del 4° turno:

giovedì 10 maggio ore 21 a San Pietro del Gallo: Centro Incontri-Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo

venerdì 11 maggio ore 21 ad Alba: Chiarlone Officine Albese Young-Torronalba Canalese

sabato 12 maggio ore 15 a Diano Castello: Amici Castello-Valle Arroscia

domenica 13 maggio ore 15 a Dolcedo: Imperiese-Banca Alba Olio Desiderio Ricca

domenica 13 maggio ore 15,30 a Bormida: Sommariva Bormidese-San Leonardo