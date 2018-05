Serie C1: Sommariva Bormidese, nulla da fare a Dolcedo contro l’Imperiese

Bormida. Sabato pieno in Serie C1 con quattro partite della quinta giornata. Il Centro Incontri consolida la leadership, andando a vincere a Canale (con Riccardo Rosso capitano della quadretta di casa). Equilibrio nel primo tempo, 5-5, poi Brignone e compagni prendono in mano la partita per il 6-11 finale. Salgono Imperiese e Valle Arroscia. A Dolcedo Ascheri e soci vanno al riposo sul 7-3 e non concedono giochi agli avversari nella ripresa; a Pieve di Teco parità alla fine del primo tempo (con uno stop per la pioggia di quasi mezz’ora dopo due giochi), poi i padroni cambiano passo per l’11-6 finale. Punto per il Banca Alba Olio Desiderio Ricca che supera 11-1 l’Amici Castello, rimasto in tre per l’infortunio a Danilo Stalla.

Il tabellino:

Imperiese-Sommariva Bormidese 11-3

Imperiese: Giovanni Ascheri, Luca Molli, Maurizio Papone, Simone Savio.

Sommariva Bormidese: Manuel Gaggero, Marcello Bogliacino, Marco Molinari, Pietro Besana.

Arbitro: Marco Piana.

Gli incontri della 5ª giornata:

Torronalba Canalese-Centro Incontri 6-11

Valle Arroscia-Chiarlone Officine Albese Young 11-6

Banca Alba Olio Desiderio Ricca-Amici Castello 11-1

domenica 20 maggio ore 15 a Cuneo: Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo-San Leonardo

Classifica: Centro Incontri 5, Valle Arroscia, Imperiese 4, Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo, Torronalba Canalese 3, San Leonardo, Banca Alba Olio Desiderio Ricca 2, Chiarlone Officine Albese Young 1, Amici Castello, Sommariva Bormidese 0.

Il programma del 6° turno:

venerdì 25 maggio ore 21 ad Alba: Chiarlone Officine Albese Young-Banca Alba Olio Desiderio Ricca

sabato 26 maggio ore 17 a Imperia: San Leonardo-Torronalba Canalese

domenica 27 maggio ore 15 a Pieve di Teco: Valle Arroscia-Centro Incontri

domenica 27 maggio ore 15 a Diano Castello: Amici Castello-Imperiese

domenica 27 maggio ore 15,30 a Bormida: Sommariva Bormidese-Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo