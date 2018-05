Savona. Quartultima giornata del campionato di pallavolo femminile di Serie C: vittorie per Serteco e Admo, che vincono entrambe e mantengono le prime due posizioni della classifica: tutto si potrebbe decidere già nelle gare di questo weekend.

La Serteco di Druetti ha conquistato tre punti contro la CH4 Albenga, che giocava in casa; la Admo di Trabucco e Panchieri, invece, ha avuto la meglio in casa contro la Virtrus Sestri.

Terza piazza, ma di fatto fuori dai giochi, per la Volare volley: il team di Genova Voltri ha vinto solo al tie break contro il Santa Sabina, rallentando ancora una volta la sua corsa.

Ai piani bassi della classifica la Normac ha vinto contro la Fanball, sorpassandola in classifica. Positiva vittoria della Gabbiano volley Andora, che si è imposta contro la Volley Pepe nero Spezia, sempre ultima in classifica, a quota quattro punti.

Vittoria casalinga per la Maurina Strescino, che ha piegato in quattro set la Tigullio volley project, mentre con lo stesso risultato, ma in trasferta, la Grafiche Amadeo Sanremo ha avuto la meglio sulla Albaro volley.

La sfida per il primo posto sembra ora ristretta alla Serteco e alla Admo, che domani pomeriggio si sfideranno al Palaserteco, dove si giocheranno buona parte della stagione.