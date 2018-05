Serie B: Vini Capetta Don Dagnino, sono sette

Andora. Ieri sera si è chiusa la settima giornata di Serie B. Quattro gli incontri in programma.

Continua la marcia al vertice di Vini Capetta Don Dagnino e Alfieri Albese. Ad Andora la Speb ci prova: Magnaldi trova il muro in battuta, mettendo in difficoltà gli avversari. Gli ospiti si aggiudicano i primi due giochi, poi la quadretta di casa rientra in partita e dal 3-3 va al riposo sul 7-3 per chiudere 11-4 nella ripresa.

Al Mermet equilibrio solo in avvio: quattro giochi ai vantaggi, ma il tabellone segna 4-0 per l’Alfieri Albese. Gatto e compagni giocano con grande convinzione e la Virtus Langhe alza presto bandiera bianca: 9-1 al riposo, 11-2 il finale.

Ritrova la vittoria la Bcc Pianfei Pro Paschese che passa sul campo di Ceva. La quadretta cebana lotta su ogni pallone, ma cede 15 pesanti nelle fasi decisive del match. Levratto e compagni trovano un break in avvio, 1-4, allungano sul 2-7, prima del gioco finale del primo tempo per il Srt Progetti Ceva. Nella ripresa la Bcc Pianfei Pro Paschese parte concentrata con tre giochi consecutivi, prima del 4-11 finale.

A Caraglio debutto nella formazione di casa per Vallati. Ma sul punteggio di 1-3 esce Orizio: il capitano della ArGi Arredamenti Taggese sente una fitta nel solito punto ed è costretto fermarsi con Cane che scala in battuta.

Il Credito Cooperativo Caraglio gira così sul 7-3. Nella ripresa i taggesi conquistano i primi due giochi, nella quadretta di casa Vallati, a corto di preparazione, lascia il posto a Chialva. Il Credito Cooperativo Caraglio riparte e chiude 11-5.

Il tabellino:

Vini Capetta Don Dagnino-Speb 11-4

Vini Capetta Don Dagnino: Daniele Grasso, Tommaso Guasco, Diego Ghigliazza, Roberto Ciccione. Dt: Diego Ghigliazza.

Speb: Marco Magnaldi, Manuel Brignone, Mattia Dho, Marco Rinaudo. Dt: Mario Musso.

Arbitro: Marco Piana.

I risultati del 7° turno:

Salumificio Benese-Morando Neivese 6-11

Acqua S.Bernardo San Biagio-Bogliano Surrauto Monticellese 11-3

Srt Progetti Ceva-Bcc Pianfei Pro Paschese 4-11

Credito Cooperativo Caraglio-ArGi Arredamenti Taggese 11-5

Alfieri Albese-Virtus Langhe 11-2

Vini Capetta Don Dagnino-Speb 11-4

La classifica: Vini Capetta Don Dagnino 7, Alfieri Albese 6, Acqua S.Bernardo San Biagio, Bcc Pianfei Pro Paschese 4, Bogliano Surrauto Monticellese, ArGi Arredamenti Taggese, Morando Neivese 3, Salumificio Benese, Srt Progetti Ceva, Speb, Credito Cooperativo Caraglio 2, Virtus Langhe 1.

Il programma dell’8° turno:

sabato 12 maggio ore 15 a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Credito Cooperativo Caraglio

sabato 12 maggio ore 16 a Taggia: ArGi Arredamenti Taggese-Vini Capetta Don Dagnino

sabato 12 maggio ore 21 a Neive: Morando Neivese-Alfieri Albese

sabato 12 maggio ore 21 a Dogliani: Virtus Langhe-Srt Progetti Ceva

domenica 13 maggio ore 15 a San Rocco Bernezzo: Speb-Acqua S.Bernardo San Biagio

lunedì 14 maggio ore 21 a Monticello: Bogliano Surrauto Monticellese-Salumificio Benese