Serie B: Don Dagnino, tutto facile contro una Taggese menomata

Andora. Sfide “monca” nel sabato pomeriggio di Serie B, vista l’assenza di Orizio. A Taggia c’era grande attesa per il derby con la Vini Capetta Don Dagnino: i giallorossi hanno lottato in avvio, 1-0, 2-3, poi Grasso e compagni hanno preso in mano la partita per il 2-11 finale.

Il tabellino:

ArGi Arredamenti Taggese-Vini Capetta Don Dagnino 2-11

ArGi Arredamenti Taggese: Jacopo Cane (Pietro Gandolfo), Stefano Asdente (Gabriele Riva), Gianluca Bonavia, Davide Giuffra. Dt: Raffaele Lazzarino.

Vini Capetta Don Dagnino: Daniele Grasso, Tommaso Guasco, Diego Ghigliazza, Roberto Ciccione. Dt: Diego Ghigliazza.

Arbitro: Ezio Salvetto.

I risultati dell’8ª giornata:

Bcc Pianfei Pro Paschese-Credito Cooperativo Caraglio 11-1

ArGi Arredamenti Taggese-Vini Capetta Don Dagnino 2-11

Morando Neivese-Alfieri Albese 4-11

Virtus Langhe-Srt Progetti Ceva 11-10

Speb-Acqua S.Bernardo San Biagio (rinviata a martedì 15 maggio alle ore 21)

Bogliano Surrauto Monticellese-Salumificio Benese (rinviata a martedì 15 maggio alle ore 21)

Classifica: Vini Capetta Don Dagnino 8, Alfieri Albese 7, Acqua S.Bernardo San Biagio, Bcc Pianfei Pro Paschese 5, Bogliano Surrauto Monticellese, ArGi Arredamenti Taggese, Morando Neivese 3, Salumificio Benese, Srt Progetti Ceva, Speb, Credito Cooperativo Caraglio, Virtus Langhe 2.

Il programma della 9ª giornata:

venerdì 18 maggio ore 21 a San Biagio Mondovì: Acqua S.Bernardo San Biagio-ArGi Arredamenti Taggese

venerdì 18 maggio ore 21 a Bene Vagienna: Salumificio Benese-Speb

venerdì 18 maggio ore 21 a Caraglio: Credito Cooperativo Caraglio-Virtus Langhe Dogliani

venerdì 18 maggio ore 21 ad Andora: Vini Capetta Don Dagnino-Bcc Pianfei Pro Paschese

sabato 19 maggio ore 15 a Ceva: Srt Progetti Ceva-Alfieri Albese

sabato 19 maggio ore 21 a Monticello: Bogliano Surrauto Monticellese-Morando Neivese