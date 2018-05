Serie B, avvincente battaglia a Monticello: la Don Dagnino ha la meglio

Andora. Oltre tre ore gioco, di altissimo livello, di grandi emozioni, di tanto equilibrio. La Vini Capetta Don Dagnino esce vittoriosa dalla difficile trasferta di Monticello nel recupero della sesta giornata e rimane imbattuta in testa alla classifica.

Partenza razzo della quadretta di Andora, quattro giochi a zero (anche se due ai vantaggi e uno alla unica), la Bogliano Surrauto Monticellese si scuote, conquista il primo gioco (ai vantaggi) e poi altri quattro consecutivi, 5-4. Ultimo gioco per Grasso e compagni: 5-5 alla pausa. Stesso copione nella ripresa con lotta serrata su tutti i palloni. Break iniziale della Vini Capetta Don Dagnino, 5-7, la formazione di casa sale a 6, ma gli ospiti scappano: 6-9. Ma non è finita: un gioco per parte, 7-9, 7-10, con i monticellesi ancora in partita con due giochi, prima del 9-11 finale.

Una Serie B che non si ferma: oggi si torna in campo con l’anticipo della settima giornata a Bene Vagienna e il recupero del quinto turno a Dogliani.

Il tabellino:

Bogliano Surrauto Monticellese-Vini Capetta Don Dagnino 9-11

Bogliano Surrauto Monticellese: Fabio Gatti, Flavio Dotta, Stefano Arossa, Sandro Nada. Dt: Giancarlo Grasso, Sergio Corino

Vini Capetta Don Dagnino: Daniele Grasso, Tommaso Guasco, Diego Ghigliazza, Roberto Ciccione. Dt: Diego Ghigliazza.

Arbitro: Ivan Montanaro.

La 6ª giornata:

Morando Neivese-Virtus Langhe sospesa, prosegue 16 maggio ore 21 (da 7-4)

Salumificio Benese-Acqua S.Bernardo San Biagio rinviata 10 maggio ore 21

ArGi Arredamenti Taggese-Srt Progetti Ceva 11-4

Bcc Pianfei Pro Paschese-Alfieri Albese sospesa, prosegue 14 maggio ore 21 (da 7-6, 30-40)

Speb-Credito Cooperativo Caraglio 11-7

Classifica: Vini Capetta Don Dagnino 6, Alfieri Albese 5, Acqua S.Bernardo San Biagio, Bcc Pianfei Pro Paschese, Bogliano Surrauto Monticellese, ArGi Arredamenti Taggese 3, Morando Neivese, Salumificio Benese, Srt Progetti Ceva, Speb 2, Credito Cooperativo Caraglio 1, Virtus Langhe 0.

Il programma del 7° turno:

lunedì 7 maggio ore 21 a Bene Vagienna: Salumificio Benese-Morando Neivese

martedì 8 maggio ore 21 a San Biagio Mondovì: Acqua S.Bernardo San Biagio-Bogliano Surrauto Monticellese

mercoledì 9 maggio ore 21 a Ceva: Srt Progetti Ceva-Bcc Pianfei Pro Paschese

mercoledì 9 maggio ore 21 a Caraglio: Credito Cooperativo Caraglio-ArGi Arredamenti Taggese

mercoledì 9 maggio ore 21 ad Alba: Alfieri Albese-Virtus Langhe

mercoledì 9 maggio ore 21 ad Andora: Vini Capetta Don Dagnino-Speb