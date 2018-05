Dego. Seconda domenica dedicata a playoff e playout in Seconda Categoria.

Per quanto riguarda gli spareggi che serviranno a stabilire chi sarà meglio piazzata nelle graduatorie per gli eventuali ripescaggi, nel girone A il Borghetto ha prevalso sul Cervo per 3-1 dopo i tempi supplementari.

Calcio, Seconda Categoria: Dego vs Priamar Liguria









Nel girone B successo del Priamar Liguria, quarto classificato nella stagione regolare, sul campo del Dego, che era giunto terzo. I rossoblù si sono imposti per 1 a 0 grazie ad una rete di Pellizzari ad una decina di minuti dal termine.

I biancoblù allenati da Gian Marco Albesano si sono schierati con Piantelli, Bertone (Mozzone), Rabellino, Zunino, Capici, Viberti, A. Domeniconi (L. Domeniconi), Magliano, Adami, Luongo, Monticelli.

I savonesi di mister Dario Roso hanno giocato con Ciampà, Cyrbja, Marrapodi (Ottonello), Ferro, Dalpiaz, Dorindo, Traman, Canu, Pellizzari (Corona), Pensa (Coratella), Giangrasso (Puppo).

La finale playoff, domenica 6 maggio, sarà Millesimo contro Priamar.

Per quanto riguarda i playout, nel girone A il ritorno della finale per non retrocedere ha visto un altro pareggio tra Virtus Sanremo e San Filippo Neri. Gli albenganesi sono condannati alla Terza Categoria, sempre se si farà. Sul terreno dei matuziani è finita 1-1 con vantaggio dei locali ad opera di Basso e pareggio dei giallorossi firmato da Scola.

La San Filippo Neri guidata da Giuseppe Pellegrino ed Alessandro Sportelli ha potuto contare su Simondo, Rizzi (Y. El Maazouzi), Scola, Guarino, Testa, Munì, Andreetto, Bellissimo, En Nasery, Calcagno, Andreis.

Nel girone B, si è giocata l’andata della finale playout. La Santa Cecilia ha ipotecato la salvezza battendo 2-0 la Nolese. Mattatore dell’incontro è stato Le Rose, autore di un gol per tempo. Domenica 6 maggio a Voze si disputerà il match di ritorno.

La squadra di mister Roberto Blangero si è schierata con Tallarico, Iacobino (Njie), Faddi, Jallow, Kurtbalaj, Yupanqui Villanueva (Fregalino), Mandara (Cabrera), Ormenisan, Le Rose, Staltari (Favale), Ciappellano (Gaudà).

I biancorossi allenati da Gerardo Magalino hanno giocato con Paonessa, Fiorito, Baschirotto, Lavagna, Abate, Guido, Martino (Brunetti), Bordone (Pili), Mombrini, Porsenna, Arnaldi.