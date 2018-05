Millesimo. Due settimane dopo la delusione per lo spareggio per il primo posto perso con il Plodio, il Millesimo ha saputo rialzarsi e si è aggiudicato la finale del playoff con il Priamar Liguria.

Pur privi degli squalificati Bove, Peirone e Arena e con il tecnico Edy Amendola relegato in tribuna per il lungo stop che gli è stato inflitto dal giudice sportivo, i giallorossi sono stati capaci di tenere testa ai savonesi, galvanizzati dal successo in semifinale sul campo del Dego.

Sul campo di casa il Millesimo ha sbloccato il risultato sul finire del primo tempo con un calcio di rigore trasformato da Ciravegna; la formazione allenata da Dario Roso non si è data per vinta e poco prima del novantesimo ha pareggiato con Dorindo.

Sul risultato di 1 a 1 si sono giocati i tempi supplementari, nei quali il punteggio non è più cambiato. Dato che il Millesimo nella stagione regolare si era piazzato meglio rispetto ai rossoblù, è stato proclamato vincitore ed è promosso in Prima Categoria.

Il Millesimo, schierato con un 4-3-3, ha giocato con Rabellino; Bertuzzo, Franco, Sismondi, De Madre; Protelli, Roveta, F. Negro; M. Fracchia, Raimondo, Ciravegna. Sono entrati N. Negro, Ferraro, Degradi, Ferri; a disposizione Brioschi, S. Fracchia, Goso.

Nella finale playout pareggio 2 a 2 al Mazzucco di Voze tra Nolese e Santa Cecilia. I biancorossi sembravano poter recuperare lo 0-2 subito all’andata, grazie ai gol di Bordone e Gualerzi; gli albissolesi, però, hanno ristabilito la parità con le reti di Ormenisan e Mandara.

I biancoarancioni sono salvi; la Nolese retrocede in Terza Categoria, nel caso, peraltro improbabile, che venga riproposta.