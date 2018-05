Finale Ligure. E’ di due feriti lievi il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questo pomeriggio lungo la via Aurelia a Finale Ligure.

Il sinistro si è verificato pochi minuti prima delle 16 nei pressi dell’ex stabilimento Piaggio. Secondo quanto riferito, un’auto che procedeva in direzione Savona avrebbe invaso la corsia opposta andando ad impattare contro un’auto con targa tedesca che andava in senso contrario.

Sul posto sono intervenuti i militi della croce bianca di Finale Ligure, l’automedica del 118 e gli agenti della polizia municipale finalese e della polstrada insieme con i vigili del fuoco.

Le due guidatrici (una italiana e l’altra di origine tedesca) sono stati trasportati in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure. Secondo quanto accertato, l’incidente sarebbe da imputare ad un malore che ha colpito la conducente della prima auto, che dopo aver colpito l’auto tedesca è andata a sbattere contro gli altri veicoli parcheggiati lungo la carreggiata.

L’incidente ed i successivi interventi di soccorso hanno causato il blocco del traffico lungo tutta la via Aurelia, rimasta chiusa per diversi minuti, con code e rallentamenti in entrambe le direzioni e anche sulla provinciale del Melogno.