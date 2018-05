Scontro tra due moto in frazione Carpe: due feriti in codice giallo al Santa Corona

Toirano. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 16, sulla strada provinciale 60 all’altezza della frazione Carpe di Toirano dove due moto si sono scontrate (frontalmente secondo le prime informazioni).

Il bilancio dello schianto è stato di due feriti, ma fortuntamente nessuno è in pericolo di vita. Uno è stato accompagnato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, l’altro invece, un codice verde, non ha avuto bisogno di essere trasportato in pronto soccorso.

Per soccorrere i centauri feriti sono intervenute due ambulanze della Croce Rossa di Ceriale.