Finale Ligure. Incidente questa mattina alle Manie dove, poco prima delle 7, un settantenne che stava lavorando in un terreno agricolo è scivolato da una fascia finendo per ferirsi all’addome con uno spuntone di ferro.

I soccorsi sono stati subito mobilitati ed in pochi minuti l’uomo è stato raggiunto dall’equipaggio di un’ambulanza della Croce Bianca di Finale Ligure e dall’equipe dell’automedica Sierra 4. Il settantenne, che si era conficcato un punzone di ferro di circa 20 centimetri nell’addome, è stato stabilizzato e poi trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. In pronto soccorso il paziente è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso e, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.

Foto 2 di 2



Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, il settantenne è caduto da un’altezza di circa tre metri finendo per impattare su alcuni attrezzi agricoli, tra cui il punzone di ferro con il quale si è ferito.