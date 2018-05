Savona. Venerdì 25 maggio avrà luogo lo sciopero a carattere provinciale indetto dalle Segreterie di Filt – Cgil, Fit – Cisl, Uiltrasporti e Faisa – Cisal: al centro la vertenza in atto sul futuro dell’azienda di trasporto savonese.

La protesta, indetta dalle organizzazioni sindacali di categoria, verrà attuato con le seguenti modalità: da inizio servizio alle ore 5.00; dalle ore 8.30 alle ore 17.30; dalle ore 20.00 a fine servizio.

di 6 Galleria fotografica Savona, sciopero Tpl: lavoratori in piazza Sisto IV









“Nella fascia oraria dello sciopero del trasporto pubblico locale, l’azienda di trasporto TPL Linea non potrà garantire l’esecuzione del servizio di trasporto pubblico – si legge in una nota -. Non si escludono, inoltre, lievi disagi immediatamente prima e dopo le ore di sciopero programmato. L’azienda si scusa con gli utenti per i possibili disservizi causati.

Per ulteriori informazioni sui servizi TPL è possibile contattare il numero 019 2201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 7.15 alle ore 17.30 e il sabato dalle 7.15 alle 13.00) e il sito internet all’indirizzo www.tpllinea.it.