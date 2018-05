Scherma: Ludovico Curio Galleani ammesso alla Coppa Italia Nazionale categoria Assoluti di spada

Ludovico Curio Galleani, è l’unico rappresentante della Scuola di Scherma Leon Pancaldo, sezione della Polisportiva del Finale, ammesso alla Coppa Italia Nazionale categoria Assoluti di spada.

Pur presentandosi ai gironi come sfavorito (760mo nel ranking) vince 5-0 contro Sonaglioni (Scherma Grifo Perugia, 435 nel ranking), 5-1 contro Romano (CUS Pavia, 355 nel ranking), 5-2 contro Jacopo Musso (Cesare Pompilio Genova, 157 nel ranking), 5-4 contro Oggionni (Bergamasca Scherma Tenax, 196 nel ranking) e perde solamente due incontri: 5-3 contro Balzano (Centro Sportivo Carabinieri Roma, 47 nel ranking) e 5-4 contro Pezzoli (ISEF Torino, 655 nel ranking). In tal modo si classifica ai gironi 95mo su 445.

Alle dirette salta quella dei 256mi, vince quella dei 128mi contro Candi (Club Scherma Foligno, 597 nel ranking) per 15 a 10 e ai 64mi termina onorevolmente la propria avventura contro Rinaldi (Scherma Lame Azzure di Brindisi, 108 nel ranking e poi 38mo in classifica finale) dopo un combattuto incontro terminato 15 a 8, piazzandosi 94mo in classifica finale (ma anche secondo classificato degli atleti del 2003 e 13mo dei cadetti).

Una grande prestazione dell’atleta del Maestro Sergio Nasoni, che premia entrambi per i tenaci allenamenti!!!