La Coppa Città di Lugano è il più grande evento di scherma in Svizzera, per giovani under 20 aperto agli atleti di ogni nazionalità, che chiude il tradizionale Circuito Nazionale dello scorso Week end di Maggio. Ogni anno, più di 400 atleti internazionali competono per vincere e salire sul podio in 12 categorie differenti. Alla fine di ogni giorno di competizione, viene assegnato una speciale onorificenza in onore di Gianluigi Lodetti, il fondatore del Circolo Scherma Lugano.

La pista di ghiaccio Resega, nel periodo in cui si svolge questa manifestazione, non ha la superficie di ghiaccio e vengono dunque montate le pedane adatte alla scherma. Si crea così una cornice molto suggestiva in cui centinaia di atleti duellano fino all’ultima stoccata per garantirsi la vittoria.

Non poteva mancare la presenza della Scuola di Scherma LEON PANCALDO, sezione della Polisportiva del Finale A.S.D., con due atleti BRAGATO LETIZIA e GALLEANI LUDOVICO alla loro prima presenza in gare internazionale.

BRAGATO LETIZIA si e piazzata al secondo posto della categoria bambine spada, vincendo il suo primo argento in campo internazionale: l’atleta della Leon Pancaldo ha disputato un girone molto buono che le ha dato la possibilità di saltare la prima diretta; nelle altre 3 dirette disputate ha eliminato un atleta tedesca e due atlete svizzere mostrando sulle pedane una grande crescita agonistica, perdendo la finale per poche stoccate, mentre GALLEANI LUDOVICO si è piazzato ottimamente al 17° posto nella classifica generale open, contando che ha combattuto con atleti più grandi di lui come età e atleti di fama internazionale abituati a queste gare.

– nella 1ª fotografia combattimento di BRAGATO LETIZIA durante la finale per il 1° e 2° posto assoluto;

– nella 2ª fotografia da sinistra podio di BRAGATO LETIZIA;

– nella 3ª fotografia BRAGATO LETIZIA e GALLEANI LUDOVICO.