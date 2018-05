Rapallo: il Club Scherma Rapallo ha organizzato le prove del Trofeo Antico Castello, gara individuale su due prove per le categorie del Gran Premio Giovanissimi di spada e fioretto, così accorpate: Giovanissime/Bambine, Giovanissimi/Maschietti, Allieve/Ragazze, Allievi/Ragazzi.

La seconda prova si è svolta lo scorso 29 Aprile 2018 presso la Palestra Club Scherma di Via Betti 309A con il seguente orario: 8,30 – 19.30 Gara under 14 di Spada e Fioretto, che, in precedenza, era stata rinviata per neve.

La Scuola di Scherma LEON PANCALDO, sezione della Polisportiva del Finale, ha partecipato attivamente con 8 atleti nelle varie categorie sopra citate, portandosi a casa un bronzo nella categoria allievi ragazzi con DENICOLAI SAMUELE; invece, nella categoria allieve /ragazze CAVALERI MARSON BEATRICE si è classificata 5°assoluta, ma 2° tra le atlete anno 2005.

Nella categoria giovanissime / bambine, per l’anno 2006, TACCHINARDI BIA si è classificata al 10° posto, mentre per l’ anno 2007 BRAGATO LETIZIA si è classificata al 2° e SIRELLO ARIANNA al 5°.

Nella categoria giovanissimi / maschietti per l’anno 2006 DE FERRO DORIAN si è classificato 4°, mentre per l’ anno 2007 TAVELLA SERGIO si è guadagnato il 4° posto e GALLO LORENZO il 7°.

Nelle foto troviamo:

– 1° fotografia SIRELLO ARIANNA e BRAGATO LETIZIA.

– 2° fotografia il gruppo dei piccoli della Scherma LEON PANCALDO della Polisportiva del Finale;

– 3° fotografia DENICOLAI SAMUELE;

– 4° fotografia la prima atleta sulla sinistra è CAVALERI MARSON BEATRICE;

– 5° fotografia il Maestro SERGIO NASONI con BRAGATO LETIZIA e SIRELLO ARIANNA;