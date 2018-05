Scacchi in centro a Cairo, la finalissima su scacchiera gigante

Cairo Montenotte. Anteas, il Comune di Cairo e l’istituto comprensivo di Cairo hanno organizzato il torneo Scacchinsieme Cairo 2018 della classe 3B della scuola secondaria di primo grado che si svolgerà venerdi 1 Giugno nell’anfiteatro di Palazzo di città a partire dalle 14.30. Il torneo si svolgerà su scacchiere regolamentari da gara, con relativo uso degli appositi orologi.

Ad arricchire anche spettacolarmente il torneo contribuirà anche il fatto che la gara per il primo e il secondo posto si giocherà su una scacchiera gigante 4×4 metri, con bellissimi pezzi artigianali in legno alti oltre mezzo metro.

Gli organizzatori rinnovano l’invito a partecipare per testimoniare anche con la presenza l’apprezzamento per dei ragazzi che si dedicano a questo gioco definito a tutti gli effetti “uno sport della mente” e che, come ormai è unanimemente riconosciuto, ha valenze formative di grande importanza.