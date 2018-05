Savona. Grande successo ieri in sala Rossa per la conferenza organizzata dal Gruppo Anmi Vanni Folco ed il Comune di Savona in memoria di Giuseppe Aonzo, l’eroe della battaglia di Premuda.

La sala era gremita con un pubblico attento, affascinato ed a tratti commosso dai racconti familiari del nipote di Aonzo, Giuseppe Grillo. “Molto piacevole e preciso il filmato dei ragazzi di WSavonaInArte presentato da uno dei realizzatori nonché Socio del gruppo Umberto Cascone. (Dopo aver illustrato splendidamente i Monumenti Cittadini, i ragazzi del Liceo Chiabrera – Martini si cimenteranno quest’anno nel racconto della vita dei Cittadini Savonesi più celebri)” spiega il Presidente Anmi Luca Ghersi che durante l’incontro ha reso noti gli eventi che sono stati organizzati per il centenario dell’impresa di Premuda (10 giugno 1918 – 10 giugno 2018).

Sabato 9 giugno 2018 alle ore 9 presso il Molo Marinai d’Italia in Darsena sarà eseguito il solenne Alzabandiera sulla Torretta alla presenza delle Autorità Cittadine (I MAS 15 e 21 Comandati da Rizzo ed Aonzo partirono dal Porto di Ancona proprio il 9 sera); sempre sabato 9 a PortoVado alle ore 17 Alzabandiera, Messa sulla spiaggia cui seguirà rinfresco a base di frittelle a cura dei Soci della sezione aggregata. Il giorno 11 Giugno una rappresentanza del Gruppo parteciperà invece alla Festa della Marina che si svolgerà ad Ancona alla presenza delle più alte cariche dello Stato e della Forza Armata.

“Siamo ancora in attesa di conoscere se la Città di Savona avrà l’Onore di ospitare in Porto una Unità navale della Marina Militare richiesta appositamente e congiuntamente dal Gruppo e dal Comune lo scorso anno. Probabilmente – commenta il Presidente Ghersi – il sovrapporsi della vicenda del Marinaio Carlo Acefalo ed il ritorno dei suoi resti mortali in Patria che attendiamo a Savona, hanno imposto alla Marina delle scelte che speriamo gratifichino la nostra Città”.

“Un’altra importante notizia riguarda la richiesta di intitolare prossimamente una nuova Unità Navale al GM Giuseppe Aonzo; da anni, sia la famiglia che il Gruppo, stanno portando avanti questo progetto; l’anno scorso il Capo di Stato Maggiore della Marina ha scritto al Presidente che tale richiesta sarà esaminata ‘….. in modo da verificarne la percorribilità se non nel breve, almeno nel medio termine'” aggiunge Ghersi.

Sempre ieri in sala Rossa, infine, è stato presentato il Crest del Centenario Premuda100 riportante sia la Torretta, simbolo della Città nonché Sede del Gruppo, che il MAS21 comandato dal Savonese GM Giuseppe Aonzo MOVM Eroe di Premuda.

“Molto apprezzati gli interventi ed i saluti del Sindaco Ilaria Caprioglio e del Comandante della Capitaneria di Porto / Guardia Costiera di Savona CV (CP) Massimo Gasparini che ha ricordato il lungo iter autorizzativo che ha portato nel 2007 ad intitolare la Caserma al nostro Concittadino insignito di Medaglia d’Oro al Valor Militare. E stata una giornata molto importante per la nostra Città – conclude il Presidente Luca Ghersi – l’argomento Premuda100 e la Storia del Savonese GM Giuseppe Aonzo MOVM attore protagonista della Gloriosa, Audace e Fortunata Impresa era accattivante come altrettanto la parte relativa alla Sua attività di Podestà durante la quale la nostra Città ha avuto profondi mutamenti. Ringrazio infine l’Amministrazione Comunale nella persona del Primo Cittadino che, nella concessione della Sala Rossa, ha dimostrato continuo gradimento e sostegno alle iniziative culturali ed ai progetti del nostro Gruppo”.