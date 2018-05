Savona, spostamento del mercato settimanale: ecco la proposta del Pd

Savona. Il gruppo consiliare Pd ha presentato, per il prossimo Consiglio Comunale del 31 maggio, un emendamento sulla contestata pratica riguardante lo spostamento del mercato settimanale del lunedì dal parcheggio di Piazza del Popolo in alcune vie del centro città.

“L’emendamento, se approvato, darà la possibilità ai residenti di parcheggiare gratuitamente nel parcheggio di piazza del Popolo per tutti i lunedì di mercato” afferma il gruppo consiliare del Pd.

“Da dove nasce questa proposta? Dalla consapevolezza che il mercato incide più di quanto si immagini sulla qualità della vita di chi vive in centro città e anche su coloro i quali il centro Città lo vivono (per lavoro o che lì si debbano recare per altri motivi). Tale spostamento inevitabilmente creerà disagi”.

“Il nostro obiettivo, che speriamo possa essere condiviso da tutto il Consiglio Comunale, è che questo spostamento incida il meno possibile. Suggeriamo questa soluzione per prevenire i problemi che inevitabilmente si creeranno in modo da non dover, poi, gestire situazioni di caos in seguito.

“La richiesta, infine, non inciderà sul fronte delle entrate ad ATA perché fino ad ora il lunedì il parcheggio era occupato dagli ambulanti. Questa iniziativa era, inoltre, già stata presa in passato in occasione delle Fiere di Natale”.

“Riteniamo si possa provare, tutti insieme, a prevenire ed affrontare i problemi, per risolverli; non ci appartiene la politica dei “no” a prescindere” conclude il gruppo Dem.