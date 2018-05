Savona. Intorno alle 8.30 di questa mattina i vigili del fuoco di Savona sono intervenuti in via dei Calafati per un sospetto incendio divampato all’interno di un appartamento.

Una volta giunti sul posto gli operatori hanno accertato che a prendere fuoco erano stati alcuni cumuli di immondizia depositato sul terrazzino di un edificio alle spalle della dogana.

di 3 Galleria fotografica Savona, sospetto incendio in appartamento in via dei Calafati





Le operazioni di spegnimento del rogo sono durate pochi minuti e non hanno comportato particolari problemi. Non si segnalano né feriti né danni alle cose.

Secondo una prima ipotesi, le cause dell’incendio sarebbero del tutto fortuite.

La densa colonna di fumo nero che si è sprigionata e visibile anche da grande distanza ha spinto molti cittadini a dare l’allarme allertando il Numero Unico per le Emergenze.