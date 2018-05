Savona, si spezza pino in corso Tardy e Benech. Santi: “La prova che non siamo folli, prima li abbattiamo e meglio è”

Savona. Attimi di paura oggi pomeriggio in corso Tardy e Benech per un pino che si è improvvisamente spezzato in due, rischiando di abbattersi sull’asfalto.

Fortunatamente la sommità spezzata dell’albero è rimasta “appesa” al tronco senza danneggiare veicoli o persone.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i tecnici comunali per mettere in sicurezza l’area. Con loro anche l’assessore all’ambiente Piero Santi: “Questa è la prova del fatto che non vogliamo abbatterli perchè siamo folli, ma perchè il pericolo è reale – ha commentato – Oggi non si è fatto male nessuno, ma la situazione è preoccupante. Prima li abbatteremo e meglio sarà”.