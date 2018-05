Savona. Savona e la sua Darsena sono pronte per un vero e proprio tuffo indietro nel tempo che, nel weekend (sabato 26 e domenica 27 maggio) riporterà la città della torretta nel Medioevo.

L’evento è stato presentato questa mattina, nella sala giunta del palazzo comunale, alla presenza del vicesindaco di Savona Massimo Arecco, del presidente dell’associazione Darsena 2.0 Gianluca Serra e di Caterina Frumento in rappresentanza dell’associazione Down Savona.

“Si tratta di una bella iniziativa e sono veramente orgoglioso della collaborazione che si sta portando avanti con l’associazione Darsena 2.0 e tutti i commercianti coinvolti, ha dichiarato Arecco. – Sono stati loro a proporre all’amministrazione comunale questo progetto che consiste nel far vivere due giorni di Medioevo alla città di Savona, pronta a tornare indietro di parecchi secoli con tutta una serie di figuranti, con iniziative commerciali e spettacoli che trasformeranno pomeriggi e sere della Darsena in qualcosa di magico. Ma è solo l’inizio di una serie di manifestazioni che vedranno la Darsena teatro di grandi eventi”.

E con la possibilità di estenderla anche ad altre parti della città, come ad esempio sul Priamar.

“Il Priamar sarebbe una location ideale, ma non solo per il Medioevo. Idee ne abbiamo parecchie e speriamo di realizzarle nel futuro a breve termine”, ha aggiunto il vicesindaco.

A fare eco al vicesindaco ci ha pensato il presidente dell’associazione Darsena 2.0’ Gianluca Serra: “Tanto divertimento attende la città di Savona e sono sicuro che i cittadini saranno molto contenti. In Darsena ritorneranno al passato, potranno divertirsi con qualcosa di diverso dedicato anche alle famiglie. Noi cerchiamo di organizzare tante cose, abbiamo molte idee e abbiamo la fortuna di collaborare bene e in modo proficuo con l’amministrazione. È la prima, ma ne faremo molte altre”.

Infine, il commento di Caterina Frumento, una mamma dell’associazione Down di Savona, che ha spiegato il risvolti solidali dell’evento medievale: “Collaboriamo con l’associazione Darsena da parecchi anni: ci aiutano a reperire fondi per i nostri progetti, ad esempio per i progetti di autonomia residenziale per i nostri ragazzi, fondamentali per il ‘Dopo di noi’. Stiamo lavorando su Savona e Albenga. E durante ‘ Darsena Medievale’ sarà possibile dare un contributo alla nostra associazione presso tutti i varchi della manifestazione con apposite cassette. Speriamo nella generosità dei cittadini”.