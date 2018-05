Savona, scontro tra un’auto e una moto in via Nizza: un ferito

Savona. E’ di un ferito lieve il bilancio dell’incidente verificatosi questa mattina in via Nizza a Savona.

Secondo quanto accertato, pochi minuti prima delle 7.30 un’auto e una moto sono entrate in contatto. Sul posto sono intervenute immediatamente due ambulanze della croce rossa di Quiliano e della croce rossa di Vado e l’automedica del 118.

Per fortuna, il tamponamento si è rivelato meno grave di quanto non sembrasse inizialmente. Il conducente del mezzo a due ruote è stato trasferito in codice giallo al San Paolo di Savona. L’altro ferito, invece, ha rifiutato il trasporto in ospedale.