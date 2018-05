Savona, sabato sera: MGZ in concerto \"One Alien Buru Show\" / Festa di Fine Stagione! alla Raindogs House

Raindogs House/Secondo Piano/Officine Solimano/Savona

Circolo ARCI

Sabato 2 giugno – ore 22 – Festa di Fine Stagione!

MGZ in concerto “One Alien Buru Show” + Frank Siccardi DjSet

Ingresso gratuito con tessera arci



Reduce da un travolgente e saltellante Tour extra-galattico, L’Astronave di MGZ mette il buru-turbo e cavalcando la bolla dello spazio-tempo infinito arriva finalmente al Rain Dogs per la Super Festa di fine stagione!!! “One Alien Buru Show” regala Grandi Classici e Brani Inediti, Costumi 3d e Teletrasporti Illogici! Uno psico-abbraccio collettivo tra Burulandia e il Pianeta Terra per cantare tutti insieme, sopravvivere intensamente, respirare lentamente, ed essere ogni giorno più fantastici e gaudenti! Evviva Evviva !!!!

MGZ – L’Alieno di Burulandia

MGZ viene dal pianeta Burulandia. E’ un Alieno giunto sulla Terra a bordo di un’Astronave a molla, che utilizza come propellente un’energia musicale di composizione sconosciuta. Dopo una breve ed ingenua infatuazione per il nostro mondo, da lui definito colorato e divertente, si rende presto conto dell’incredibile caos che lo circonda. Inizia quindi a diffondere messaggi contraddittori, al confine tra rassegnazione e ottimismo, sempre permeati da una grande empatia per gli adorabili umani. Dopo molti anni terrestri, curiose mutazioni ed alcuni incontri determinanti per la sua e la nostra crescita, finisce per farsi risucchiare nel vortice del nulla. Ora vaga nell’incertezza più totale, tra brividi di piacere ed ansie generalizzate, tecnologia selvaggia e vita sana e consapevole. costantemente in bilico tra la voglia di provare nuove “incontrollabili” emozioni e il desiderio di fuggire dall’orbita ammaliante della nostra galassia, per tornare sul suo amato pianeta, dove tutti sono burubini, simpatici, luminosi, telepatici, innamorati, canterini e immensamente liberi e felici!

Frank Siccardi

Frank Siccardi aka FRANK S nasce come DJ intorno alla metà degli anni ‘80, proponendo Reggae, Dub, World, Latin, Acid Jazz. Negli anni ‘90 si sposta verso ritmi più elettronici come Drum’n’Bass, Broken Beat, Tech House. In seguito si avvicina alla musica brasiliana, diventando uno dei DJ italiani di punta del genere, con una particolare propensione verso quella influenzata dai ritmi elettronici. E’ il creatore della serie di compilation SAMBASS (Irma) dedicata alla Drum’n’Bass brasiliana.Ha fondato le label Reform, Reshape, Sonica, Archive, Head To Toe. https://m.soundcloud.com/frank_siccardi