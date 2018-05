Savona. Dopo gli impegni di domenica scorsa tutte le squadre del Savona Rugby sono andate ufficialmente in vacanza; gli ultimi a scendere in campo sono stati gli Under 12 a Sant’Olcese e gli Under 14 a Firenze.

L’Under 12 è giunta seconda a Sant’Olcese, dove si è disputato il Festival regionale di categoria, un vero e proprio campionato regionale ufficioso. Squadre liguri tutte presenti e grande festa in campo, con concentrazione e divertimento anche alla fine di un lungo anno agonistico.

Partono forte i biancorossi che superano in sequenza Recco (8 a 0), Salesiani Vallecrosia (7 a 0), Cus Genova “1” (3 a 0), Amatori Genova (8 a 0), Province dell’Ovest “2” (5 a 2) e La Spezia (7 a 1). In una finale entusiasmante, seguita con calore dagli spalti dove si sono assiepati i genitori di tutte le squadre, Savona è stata superata dalle Province dell’Ovest per 1 a 2. I giocatori biancorossi si sono espressi al loro meglio, dimostrando impegno e capacità sia individuali che collettive; il bilancio di fine anno è dunque in forte crescita sportiva ed umana, a detta degli allenatori, ed è più che soddisfacente: tutti promossi, almeno qui.

Per chiudere nota di merito per i genitori che, oltre a tutto, hanno preparato un colossale terzo tempo sugli spalti, salutando così l’arrivederci a settembre.

Sono scesi in campo, allenati da Becher ed Essaber: Boraschi, Garzoglio, Bertolotto, Ciorra, Devasini, Podestà, Francioso, Galuppo, Diaferia, Gibellini, Napolitano, Inzaina, Recruccolo, Meduri, Pala, Calella, Buzali, Cocco.

L’Under 14, in formazione mista con il Cogoleto, ha partecipato al Trofeo Città di Firenze, nel quale hanno giocato importanti club da tutta Italia, con la sorpresa di una compagine francese.

Il torneo era strutturato in due fasi. Nel girone eliminatorio sfortuna ha voluto che si affrontassero i padroni di casa, grandi favoriti, e la squadra delle Formiche Pesaro, difficili da superare; miglior sorte contro Torre del Greco. Alla fase successiva Savona ha affrontato Rufus Toscana, forte e compatta, uscendo sconfitta per approdare alla finale per il decimo posto dove i biancorossi hanno vinto contro Firenze “2”. Un’esperienza molto positiva dove i ragazzi del Savona si sono amalgamati con i ragazzi del Cogoleto, creando col procedere delle gare un positivo spirito di squadra emerso in pieno nell’ultima partita, affrontata al meglio per mentalità e gioco.

Sono scesi in campo, allenati da Ermellino e Barisone: Avondoglio Luca, Gadaleta Fabio, Vannoni Elias, Raviola Iacopo, Catarsi Nicolò, Buscaino Fabio, Alessandria Fabio, Bonora Michele, Bruzzone Giovanni, Giuliano Andrea. Da Cogoleto si sono uniti Cena Alexandros, Carella Simone, Merhori Isa, De Astis Luca, Spairani Andrea, Maccio Nadir, Alia Davide, Lumachi Paolo, Masi Giuliano, Caroti Tommaso.