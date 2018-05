Savona. Domenica 6 maggio il Savona affronterà in trasferta, alle ore 15,30, il TKGroup Torino per l’ultimo incontro della poule Promozione del campionato di Serie C1.

Ultima fatica stagionale che offre ben pochi stimoli dettati dalla classifica: qualunque sia il risultato, nulla cambierà per entrambe, con Savona quinto e VII Torino sesto.

Altra questione, invece, per l’alta classifica, con lo scontro diretto fra Ivrea e Amatori Genova ad assegnare, alla vincente, il passaggio in Serie B. In caso di pareggio, difficile ma non impossibile, tornerebbe in gioco il Rho che, sulla carta, dovrebbe superare il Cus Pavia con i magici cinque punti.

Il TKGroup Torino è la seconda squadra del club che milita in Serie A; a campionato maggiore concluso potrebbe anche puntare alla vittoria inserendo giocatori di rango. Nel corso del torneo ha al proprio attivo una sola vittoria, ottenuta però con il forte Rho; una classica seconda squadra con un picco di attività anomala.

Il Savona da parte sua ha un’opportunità molto interessante, legata alla fine del campionato Under 18: molti giocatori la prossima stagione entreranno nella rosa della prima squadra e quindi quale migliore occasione per provare da subito qualche innesto, prendendo le misure per il prossimo anno.

Siamo dunque di fronte ad un incontro che verrà giocato per l’orgoglio dei giocatori e la voglia di chiudere in bellezza; sulla carta i biancorossi partono favoriti ma il campo, mai come quest’anno, si è fatto beffe di ogni previsione.