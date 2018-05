Savona. Chiusura del campionato all’insegna della sperimentazione per il Savona, uscito sconfitto dal campo di Settimo Torinese ad opera del TKGroup Torino per 24 a 8.

Ultimo incontro della stagione con in campo due squadre senza problemi di classifica; da questi casi spesso escono incontri inutili dove emerge un gioco svogliato. In terra piemontese, invece, il Savona ha voluto provare un anticipo della prossima stagione, mandando in campo nella formazione base in avvio di partita molti dei giovani che il prossimo anno saliranno dall’Under 18.

La formazione sperimentale non ha sfigurato, pagando il giusto pegno all’inesperienza. Dall’incontro sono emersi dati importanti per valutare i nuovi giocatori nel ruolo e programmare l’attività per la prossima stagione. Con le sostituzioni sono poi entrati i giocatori d’esperienza, giusto per non rendere troppo facile la vittoria ai torinesi.

Un incontro dalle due facce dunque, con brio e audacia nella prima parte per arrivare al gioco solido e concreto a cui siamo abituati nella seconda. Soddisfazione per i punti segnati con un calcio piazzato di Serra ed una meta di Riccardo Ermellino.

L’ultima giornata ha decretato l’accesso dell’Amatori Genova in Serie B, grazie alla vittoria senza esitazioni ottenuta in trasferta nei confronti della antagonista Ivrea per 45 a 20. Nella Serie C1 della prossima stagione entrerà, in sua sostituzione, la squadra cadetta del Cus Genova che ha vinto il suo girone di Serie C2.

Il tabellino:

TKGroup Rugby Torino – Savona Rugby 24-8 (punti 5-0)

TKGroup Rugby Torino: Battigaglia, Cotroneo, Zaccagnino, Spinello, Monticone, Augello, Ciuffreda, Deandrea, Mulassano, Leone, Fadei, Giannone, Converso, Cocca. A disposizione: Dina Otoro, Bussani, Giagnotto, Campanella. All. Manlio Muggianu,

Savona Rugby: Franceri, Trentin, Ademi, Scorzoni (Costantino), Serra, Rossi (L. Ermellino), Bernat (R. Ermellino), Amato, Rando, Romito (Guida), Urbani, Pivari, Baccino (Sheu), Magnaghi, Giacobbe (La Macchia). All. Antonello Pischedda.

Arbitro: Daniele Vagnarelli (Milano).