Savona, raccolta straordinaria di sangue al Campus

Savona. L’Avis comunale di Savona effettuerà mercoledì 23 maggio, dalle 8 alle 12 presso il Campus universitario di Savona, la prima giornata di raccolta sangue straordinaria dell’anno.

Tutti i ragazzi maggiorenni avranno la possibilità di contribuire con un piccolo gesto di solidarietà a migliorare la vita di chi soffre. Le donazioni di donatori periodici, volontari, anonimi, non retribuiti e consapevoli rappresentano una garanzia per la salute di chi riceve e di chi dona.

Occorre presentarsi con una leggera colazione (the o caffè poco zuccherati, senza latticini e 2/3 fette biscottate o biscotti secchi). Questa volta, in collaborazione con ADMO Liguria, ci sarà anche la possibilità di tipicizzarsi per diventare donatori di midollo osseo, mediante tampone salivare.