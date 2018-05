Savona è pronta a celebrare la Giornata Nazionale dello Sport

Savona. La 15ª Giornata Nazionale dello Sport sarà celebrata domenica 3 giugno in piazza Sisto IV a Savona dalle ore 9 alle 12,30.

Secondo le linee guida del Coni nazionale l’evento sarà realizzato a Savona dal Coni provinciale con la collaborazione del Comune di Savona, del Comitato Italiano Paralimpico, del Panathlon International di Savona, della Consulta dello Sport e del Progetto Tutti per lo Sport, con la finalità della promozione di tutte le discipline sportive e prevederà esibizioni e tornei con il coinvolgimento delle associazioni sportive del comprensorio ma soprattutto la possibilità per le famiglie di passaggio di provare i vari sport nelle diverse postazioni della piazza. Durante la manifestazione sarà promossa la carta dei Diritti del Ragazzo e dei Genitori, vista la convenzione tra Panathlon International Area 4 Liguria ed il Coni regionale Liguria.

Hanno aderito numerosi sodalizi sportivi che proporranno judo, karate, pallavolo, ginnastica artistica, calcio, hockey, badminton, tennis, pesistica, atletica, giochi della tradizione, danza sportiva e paralimpica, tiro con l’arco.

In sedi forzatamente più idonee avranno luogo incontri di pugilato presso la palestra Tony di via Quarda Superiore, mentre presso la piscina Zanelli c’è la Nazionale maschile di pallanuoto in ritiro collegiale.

Sul territorio provinciale sono in programma, nel corso della settimana, altri momenti di celebrazione della Giornata attraverso gare e tornei a Borghetto Santo Spirito, Loano, Cairo Montenotte, Andora, Albissola Marina, Albisola Superiore e Varazze.

Nel corso della mattinata avranno luogo le finali del “Trofeo Lelio Speranza – 6 in gioco” che ha coinvolto nei mesi scorsi molte associazioni sportive della provincia che si misureranno su sei giochi di tipo coordinativo riservati alle categorie 8-10 anni (Portuali Savona Lotta, Pippo Vagabondo Cairo, Karate Club Savona “A”, Olimpia Taekwondo, Musurakai Karate, Karate Club Savona “C”) e 11-13 anni (Karate Club Savona “A”, Liguria Hockey, Cus Savona-VBC Savona, Atletica Celle, Pallavolo Fornaci, Karate Club Savona “B”).