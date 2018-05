Savona promuove le sue eccellenze museali: ecco il progetto “I musei per la città, la città per i musei”

Savona. Si è tenuta questa mattina nella sala giunta di Palazzo Sisto la presentazione delle iniziative varate dall’amministrazione comunale del sindaco Ilaria Caprioglio per promuovere le eccellenze museali della città della Torretta, come il Museo della Ceramica e il Museo d’Arte di Palazzo Gavotti. Erano presenti Hanno partecipato, oltre al sindaco e alla direttrice dei Musei Civici Eliana Mattiauda, Alessio Ferraro, presidente dell’Associazione All About Apple; Carlo Varaldo, presidente della sezione Sabazia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri; Monica Brondi, direttore creativo di Punto a Capo comunicazione per la presentazione della campagna “Passato e futuro si incontrano al Museo”; l’avvocato Barbero in vece del direttore del Museo della Ceramica Tiziana Casapietra e il presidente di Tpl Claudio Strinati.

“Grazie alla ricchezza ed eterogeneità del patrimonio conservato, i musei di Savona sono oggi complementari nel raccontare l’identità della città. Obiettivo dell’amministrazione è quindi quello di favorire un’ampia e proficua sinergia tra le varie istituzioni culturali e di attivare interventi finalizzati alla promozione e fruizione di un ampio circuito che comprenda le realtà museali del territorio, consolidando servizi rivolti all’utenza e favorendo in tal modo reciproca promozione e valorizzazione”.

Partirà sabato 19 maggio la campagna di promozione museale “Passato e futuro si incontrano al museo” e fino al 25 agosto, ogni sabato, acquistando il biglietto per il Museo Archeologico o per l’All About Apple Museum, i visitatori avranno diritto a visitare il secondo museo a prezzo ridotto. Nel primo museo si pagherà quanto previsto dalle tariffe normali dei rispettivi musei e nel secondo museo solo il biglietto “ridotto” (come da tariffe in uso nei singoli musei) in virtù della promozione della campagna.

La campagna “Passato e futuro si incontrano al museo” si inserisce nell’ambito delle iniziative del Comune di Savona “I Musei Per La città La città per i Musei” ed è promossa da All About Apple Museum in collaborazione con Punto a capo comunicazione e il Civico Museo Archeologico e della Citta unitamente all’Istituto Internazionale di Studi Liguri.

Una campagna che vuole sensibilizzare a una riscoperta dell’archeologia e della storia della città insieme alla storia dell’informatica, come spunti per una messa a sistema della cultura diffusa. L’invito è a percorrere un tour ideale e fisico nei due musei savonesi coinvolti, Museo Archeologico e All About Apple per comporre un quadro (storico/artistico/culturale/tecnologico) completo, appunto tra passato e futuro, dalla sede storica del Museo Archeologico nella fortezza del Priamar a picco sul mare, alla contemporanea sede dell’All About Apple nella nuova Darsena di Savona.

E’ un modo per stimolare a conoscere meglio l’importante patrimonio artistico e le eccellenze tecnologiche che custodiamo vicino a casa. Quando facciamo un viaggio soprattutto all’estero è normale inserire nel nostro programma una visita ad un museo, ma poi rimandiamo sempre la visita di quelli che abbiamo nella nostra città. Con questa iniziativa creiamo l’occasione per contrastare questa forma di pigrizia e favoriamo invece la visita dei due musei.

Non a caso l’iniziativa è stata riconosciuta d’interesse nell’ambito del progetto Unesco del 2018 Anno europeo del patrimonio culturale e potrebbe a giorni ottenerne il marchio: “Accostare nella stessa campagna due musei così diversi tra loro, uno più storico e uno più tecnologico, può favorire ulteriormente lo sviluppo dell’interesse nei confronti della cultura intesa a tutto tondo e invogliare le scuole e la cittadinanza a frequentare insieme i musei. Auspichiamo che questa promozione possa avvicinare con nuove visite intere famiglie con bambini e creare un nuovo rapporto con l’esperienza museale fin dall’infanzia. Un’iniziativa che grazie a un volantino italiano-inglese che promuove il biglietto di ingresso ai due Musei, inviterà anche i numerosi crocieristi e turisti stranieri alla visita dei due musei, a formula scontata”.

La campagna “Passato e Futuro si incontrano al Museo” che parte dal Civico Museo Archeologico e della Città insieme all’All About Apple Museum rappresenta una prima fase, che potrebbe essere successivamente estesa ad altri musei cittadini nell’ambito delle iniziative “I Musei Per La città La città per i Musei” finalizzate a comunicare la sinergia tra i musei stessi e il territorio.

Nell’ambito di una più ampia programmazione avviata lo scorso gennaio dalla nuova direzione, il Museo della Ceramica di Savona in questa occasione presenta il progetto pensato in collaborazione con Tpl Linea.

Il progetto dal titolo “Museo della Ceramica e Tpl insieme per la Cultura” ha come missione la valorizzazione delle collezioni e delle attività culturali del Museo attraverso una comunicazione diffusa all’interno dei bus di linea e all’esterno di alcuni bus a noleggio.

In particolare, queste le azioni proposte per il trimestre giugno-agosto 2018: sabato mattina ingresso gratuito per tutti gli abbonati Tpl a Palazzo Gavotti (Museo della Ceramica e Pinacoteca Civica) con visite guidate alle 10.30 e alle 12 (al costo di 5 euro, su prenotazione). Progetto giovani (fino a 18 anni): utilizzando le tecnologie digitali a loro più familiari (YouTube, Minecraft, ecc.), tutti gli interessati sono invitati a presentare un elaborato ispirato alle collezioni del Museo della Ceramica. Gli elaborati più interessanti saranno esposti nel corso di un evento pubblico. Venerdì sera al Museo della Ceramica: comprendere l’arte, passeggiate con il direttore. Tutti i venerdì sera dalle 20.30 alle 22 (al costo di 10 euro con prenotazione obbligatoria).