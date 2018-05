Savona, polizia interviene per una lite domestica e lui dà in escandescenze: arrestato

Savona. Resistenza e minacce a pubblico ufficiale, ma anche danneggiamento aggravato. Sono le accuse delle quali deve rispondere un ventinovenne di origine ucraina che ieri sera è stato arrestato dai poliziotti delle Volanti a Savona.

La polizia era intervenuta per una lite domestica, segnalata al Numero Unico di Emergenza, che era in corso in un appartamento della zona della stazione Mongrifone, nella città della Torretta. All’arrivo dei poliziotti, lo straniero, che era in visibile stato di alterazione, anziché calmarsi avrebbe iniziato ad avere un comportamento ostile. Atteggiamento che è continuato anche durante il trasporto in Questura tanto che l’auto della squadra volante è stata danneggiata.

Visto il comportamento violento del ventinovenne per lui, in accordo con il pm di turno Vincenzo Carusi, sono scattate le manette.