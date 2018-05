Savona, persiana pericolante in via Cilea: intervento dei vigili del fuoco

Savona. Intervento dei vigili del fuoco di Savona nella serata di oggi per una persiana pericolante. L’allarme è scattato intorno alle 21,30 in via Francesco Cilea dove il serramento rischiava di cadere in strada dal terzo piano.

Il tempestivo intervento della squadra “2A” della centrale di Savona con il rincalzo dei colleghi della “1R” con l’autoscala ha permesso di risolvere il problema in pochi minuti.

I vigili del fuoco hanno raggiunto la persiana pericolante e l’hanno messa in sicurezza.