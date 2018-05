Savona, il Pd: “Lo spostamento del mercato vada di pari passo col nuovo Piano del Traffico”

Savona. “La ricollocazione del mercato settimanale deve procedere di pari passi con la revisione del Piano del Traffico”. E’ questo il pensiero del gruppo consiliare del Pd di Savona a seguito della riunione della terza commissione tenutasi ieri.

Il gruppo di minoranza ritiene che “ci siano stati ritardi ingiustificati nella proposta ulteriore e (si spera) definitiva della nuova collocazione del ‘quartiere mercatale’. Vi è il fondato timore, inoltre, che la nuova ‘mappa’ del mercato cittadino comporterà pesanti conseguenze sul traffico, con notevoli rallentamenti su via Paleocapa, via Luigi Corsi e corso Mazzini; andando, così, a congestionare ulteriormente la situazione del traffico che, nelle giornate di arrivo delle navi da crociera, diventerà ingestibile. Riteniamo, pertanto, che sarebbe opportuno mettere mano e rivedere il Piano del Traffico in parallelo alla ricollocazione del mercato anche al fine di evitare ulteriori cambiamenti con conseguenti disagi per gli ambulanti”.

“E’ stato anticipato, infatti, in commissione che l’amministrazione sta lavorando a un nuovo Piano del Traffico: di questo non è dato sapere nulla e riteniamo che sarebbe davvero un’occasione sprecata non avere una visione ampia che tenga conto ovviamente della ricollocazione del mercato ma anche di ogni altra problematica, con il rischio che non si possa più mettere mano ad ulteriori modifiche, avendo, peraltro, espresso, nella stessa commissione, la volontà di stanziare investimenti in sicurezza (pilomat) per circa 600 mila euro”.

In vista del prossimo consiglio comunale, infine, il gruppo consiliare del Pd preannuncia la proposta di “rendere la sosta gratuita, nella giornata di lunedì, nel parcheggio di piazza del Popolo, per coloro che sono in possesso del bollino residenti, per limitare il disagio dello spostamento delle auto per permettere il posizionamento dei banchi del mercato”.