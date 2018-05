Savona, in partenza per Tangeri con i bagagli “fuorilegge”: 30 autisti sanzionati

Savona. Prosegue senza sosta la campagna di controllo dei veicoli che si imbarcano sul traghetto per Tangeri dal porto di Savona per sanzionare quelli che presentano difformità carico.

Oggi le pattuglie della polizia municipale di Savona hanno controllato numerosi veicoli in ingresso ed in attesa di imbarco elevando 10 verbali (ai sensi dell’articolo 164) per scarsa visibilità e carico mal sistemato. I trasgressori sono stati sanzionati con 85 euro di multa e 3 punti decurtati sulla patente.

Inoltre è stato controllato anche il parcheggio a pagamento del Priamar dove sono stati sanzionati 30 autocarri in sosta visto che il park è riservato alle autovetture.