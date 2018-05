Savona, a palazzo Nervi eventi ed incontri dedicati a neo e futuri genitori

Savona. Oggi mercoledì 2 maggio, alle ore 15, nella Sala Consiglio di Palazzo Nervi (via Sormano 12), in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale Materna, l’Unione Donne in Italia (UDI) promuoverà una serie di eventi dedicati ai futuri genitori, neogenitori con uno spazio di dialogo e confronto sui temi della gravidanza, parto e primi passi sull’assunzione del ruolo genitoriale nella molteciplità delle emozioni legate a queste esperienze.

In questa giornata psicologi e professionisti del settore saranno a disposizione dei genitori e proporranno un laboratorio sulle emozioni legate a questi temi. Per l’occasione open day del Baby Pit Stop nei locali, piano terra, della Provincia.

All’evento interverranno il presidente della Provincia di Savona Monica Giuliano, il consigliere con delega alle Pari Opportunità Elisa Di Padova, il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio, il presidente UDI Angelica Lubrano, la psicologa Carla Poggio.