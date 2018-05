Savona, il padre provinciale dei Carmelitani in visita pastorale

Savona. Il padre provinciale dei Carmelitani Scalzi padre Saverio Gavotto è in visita pastorale in questi giorni a Savona. Il religioso sarà ospite della comunità conventuale e parrocchiale in via Untoria, nel centro storico del capoluogo, fino a domani. Al centro della visita l’incontro con i confratelli e la conoscenza delle realtà e delle attività organizzate.

Padre Gavotto è stato accolto ieri mattina dai fedeli della Parrocchia San Pietro, retta proprio dai Carmelitani, dove ha presieduto la solenne Messa della Famiglia, concomitante con la Pentecoste, concelebrata dal parroco padre Piergiorgio Ladone e animata liturgicamente dall’omonimo coro.

Il superiore provinciale è stato membro dal 1992 al 1998 della comunità savonese, in cui ha curato in modo speciale la formazione dei ragazzi e dei giovani, attualmente affidata a padre Fabio Ceriotti. “A lui dobbiamo molto se la nostra parrocchia resta ancora oggi un punto di riferimento in tal senso”, scrive padre Ladone sul bollettino settimana “Camminiamo Insieme”.

Il religioso, nato a Mondovì nel 1966, è stato anche missionario nella Repubblica Centrafricana, a Yolé dal 1998 al 2002 e Baoro dal 2002 al 2005, e successivamente in Israele. Nel maggio 2017 nel Monastero Santa Croce di Bocca di Magra (La Spezia) il Capitolo provinciale ligure lo ha eletto per tre anni priore dei Carmelitani della Provincia ligure, che riunisce la Liguria, la città di Torino, Repubblica Ceca e Repubblica Centrafricana.