Savona, nel prossimo week-end alla SMS F. Leginese “Milleluci” la 49° Sagra della Lumaca

Da venerdì 25 a domenica 27 maggio ritorna per il 49° anno consecutivo la tradizionale sagra di fine primavera della S.M.S. Fratellanza Leginese e del Circolo Milleluci ARCI che hanno sede a Savona – nel quartiere di Legino – in Via Chiabrera 4.

I volontari e le volontarie della S.M.S. e del Circolo prepareranno numerose specialità per tutti i gusti: dalle lumache cucinate secondo la tradizionale ricetta leginese ad un’ampia scelta di primi e secondi.

Nel programma anche interessanti appuntamenti musicali e danzanti. Sabato 26 maggio spazio ai balli occitani con gli Estrambord, domenica 27 maggio serata musicale con Antonella.

Questi gli orari della sagra:

Venerdì 25 dalle ore 19:00

Sabato 26 dalle ore 19:00

Domenica 27 dalle ore 13:00 e dalle ore 19:00

In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà nei locali sociali della Società di Mutuo Soccorso “Fratellanza Leginese” – Circolo Milleluci ARCI.