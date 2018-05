A Savona i lavori del VII congresso regionale di Arci

Savona. Domani sabato 12 maggio a partire dalle 10:00, presso il complesso delle Officine Solimano (importante polo culturale e sociale composto dal NuovoFilmStudio, Cattivi Maestri e Raindogs House) di Piazza Pippo Rebagliati a Savona, si terrà, in forma riservata, la prima sessione del VII congresso regionale Arci Liguria, tappa che chiude questa prima fase congressuale e che ha visto, in tutta la Liguria, partecipare oltre 300 delegati (di cui 121 donne) in rappresentanza di oltre 140 circoli e basi associative di varie tipologie.

Il 2018, infatti, è l’anno del congresso per l’associazione Arci, una delle più importanti associazioni di promozione sociale italiane con quasi cinque mila circoli ed poco meno di un milione di socie e soci in tutto il territorio nazionale. Nel corso dell’anno saranno eletti i nuovi gruppi dirigenti a livello nazionale, regionale e provinciale.

Arci Liguria è una delle realtà più importanti ed attive del terzo settore ligure, come dimostrano alcuni importanti numeri, aggiornati al 2016: 1 Comitato Regionale, 5 Comitati Territoriali (Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Sarzana /Val di Magra), 313 circoli e 50.214 soci tesserati con una presenza territoriale diffusa (in 84 comuni su 235). Nel corso del 2016 l’Arci in Liguria ha organizzato (dati SIAE) 1.442 eventi con 85.673 ingressi gratuiti e 37.588 ingressi a pagamento. Arci è attiva in molti settori: cultura, promozione sociale, welfare, immigrazione ed accoglienza, cooperazione internazionale.

All’appuntamento congressuale di domani è prevista la partecipazione di ben 44 delegati e delegate (22 donne e 22 uomini) in rappresentanza delle Società di Mutuo Soccorso e dei Circoli aderenti Arci di tutta la regione, da Imperia a Sarzana.

L’evento si svolge nel complesso delle Officine Solimano, importante polo culturale e sociale della città di Savona, inaugurato nel 2013 grazie ad un importante progetto di recupero di un’area industriale dismessa e reso possibile attraverso una stretta sinergia tra l’amministrazione comunale ed il mondo dell’associazionismo. Nel Consorzio Officine Solimano è possibile trovare un cinema (NuovoFIlmStudio), un teatro (Cattivi Maestri) ed una sala musica (Raindogs House).

Intenso il programma della giornata che prevede la relazione del presidente regionale uscente, Walter Massa, l’elezione delle varie commissioni, la presentazione dei documenti congressuali, l’elezione dei delegati al congresso nazionale. Si prevedono i saluti istituzionali dell’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Savona, Ileana Romagnoli, e dell’eurodeputato Brando Benifei. Parteciperà ai lavori anche la presidente nazionale Arci Francesca Chiavacci.