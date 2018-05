Savona, la sede Aias autosufficiente al 100% grazie ad un nuovo impianto fotovoltaico

Savona. E’ stato “inaugurato” questa mattina il nuovo impianto fotovoltaico a servizio della sede dell’Aias di Savona. Erano presenti il sindaco della città della Torretta Ilaria Caprioglio, gli assessori Pietro Santi e Ileana Romagnoli, il sindaco di Carcare Franco Bologna, consigliere regionale Paolo Ardenti (che ha portato i saluti dell’assessore regionale alla sanità Sonia Viale), un dirigente di Regione Liguria ed il presidente di “La Nostra Famiglia”.

L’impianto è stato finanziato al 70 per cento da Regione Liguria. Il Comune di Savona ha contribuito alla sua realizzazione mettendo a disposizione la competenza del prorpio ufficio tecnico.

Il sindaco Caprioglio spiega: “È stato il risultato di un ottimo lavoro di squadra che ha permesso di usufruire, nei termini indicati dal bando, del contributo regionale mediante il supporto dell’ufficio tecnico di Savona che ha curato la progettazione. Un intervento importante per il centro Aias di Savona da anni operante sul territorio”.

L’impianto è in grado di provvedere in toto ai fabbisogni energetici della sede di Aias, specialmente dal punto di vista delle vasche in cui gli ospiti della struttura svolgono le loro sedute di terapia.