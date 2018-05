Savona. Vigilia di riflessione per gli schermitori under 14 del Circolo scherma Savona, che la settimana prossima si batteranno per i campionati nazionali di categoria a Riccione. Intanto mostrano le proprie capacità ai cittadini nell’ambito della manifestazione “Savona città dei Bambini”, un evento di arte, teatro, musica e sport a misura di bambino. In assonanza con la sede dell’esibizione, piazza del Popolo, i minilame del Circolo hanno spopolato, mostrando come si può iniziare uno sport così entusiasmante fin dalle età dei più piccoli.

Accompagnato dai maestri Federico e Fabrizio Santoro e dai genitori, tra cui il vicepresidente Paolo Frosi, i piccoli schermitori hanno intrecciato le lame, coinvolgendo nelle prove anche molti altri piccoli partecipanti: “un bel sabato di scherma anche se ludica e amatoriale – riferisce Paolo Frosi – ma si parte sempre da queste piccole manifestazioni per mettere il pubblico a conoscenza del nostro sport, visto che a Savona abbiamo una struttura di allenamento che moltissimi ci invidiano, merito dell’impegno dei nostri predecessori”.

I maestri Federico e Fabrizio Santorno hanno aggiunto anche il loro commento: “adesso tutti a sostenere i nostri ragazzi che saranno impegnati a Riccione. Negli ultimi due anni il Circolo è stata la migliore società in ambito ligure: Non sarà facile ripetere tali successi, ma ci proveremo fino all’ultima stoccata”.