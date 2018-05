A Savona la mostra “Anche i libri viaggiano”

Savona. Martedì 22 maggio alle ore 17 nella Biblioteca Civica “Oltreletimbro” in corso Mazzini a Savona avrà luogo l’inaugurazione dell’esposizione “Anche i libri viaggiano” contenente i tomi enciclopedici rivisitati dagli artisti di tutto il mondo nell’ambito del progetto “Non buttare via l’enciclopedia”.

Il progetto, nato a Mioglia durante i lavori di allestimento della nuova Biblioteca da un’idea dell’artista Mabicol ed in collaborazione con il Comune, lascia il paese per la terza volta per essere presentato in altri Comuni. L’obiettivo è quello di diffondere la creatività e l’ingegno di artisti e simpatizzanti di tutta Italia e del mondo, che a partire dallo scorso anno hanno fatto pervenire le proprie opere presso il Comune di Mioglia.

“L’Amministrazione Comunale ed i volontari, durante l’inventario e la registrazione dei libri appartenenti al patrimonio storico e futuro della Biblioteca, hanno reperito numerosi tomi Enciclopedici, libri e fascicoli ormai desueti. Nell’intento di valorizzarne l’esistenza e di evitarne l’eliminazione è stata indetta, nel Marzo 2017, una chiamata di arte postale (Mailart call) attiva tutt’oggi. La responsabile e ideatrice Mabicol si occupa di spedire o far recapitare i tomi a chi ne fa richiesta, ma si possono utilizzare anche quelli che già in proprio possesso” spiega Roberto Palermo, consigliere delegato alla promozione di manifestazioni ed eventi.

“In breve tempo, sono stati rispediti presso il Comune tomi e libri rielaborati secondo la propria creatività, pensiero e riflessione. Ogni opera è accompagnata da una scheda con indicati: nome e cognome, recapito e facoltativamente una breve spiegazione dell’opera. Le opere sono state esposte per la prima volta durante la sagra del Primo Maggio 2017 presso la sede della P.A. Croce Bianca Mioglia, successivamente da luglio a settembre 2017 presso le Scuole di Mioglia, in occasione dell’inaugurazione dell’aula di musica presso la Scuola Secondaria di Mioglia, a Gennaio e Febbraio 2018 presso la Libreria Libro+ di Genova e a Marzo presso la sede dell’Associazione Nazionale Alpini di Albisola Superiore. Un progetto che nasce con l’intento di favorire il riciclo, per donare nuova vita a tomi e libri inutilizzati, ma anche allo scopo di favorire la creatività di persone o gruppi di persone/artisti, riflessioni su paesi, culture e pensieri differenti ed interazione fra di essi oltre che considerazioni sull’importanza e le caratteristiche del libro cartaceo ed il suo ruolo nella società tecnologica” conclude Palermo.

La mostra sarà ora in esposizione presso la Biblioteca Civica “Oltreletimbro” di Savona con il seguente orario: dal 23 al 30 Maggio il martedì, mercoledì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30, dal 7 al 15 Giugno dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30. L’ingresso è gratuito.