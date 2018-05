Savona, gatto “sfrattato” cerca una nuova casa

Savona. Viveva felice con il suo padrone, ma l’uomo non pagava l’affitto e quindi è stato sfrattato. Così, dopo l’esecuzione avvenuta nei giorni scorsi, un gatto ha perso la casa.

“In questi casi le leggi a tutela degli animali prevedono che cani e gatti siano ospitati in strutture comunali ma, se la norma è attuata per i cani, per i gatti i Comuni non ne vogliono sapere (Savona non fa eccezione); e ad intervenire, per pietà verso il proprietario ed amore per la bestiola, è ancora una volta la Protezione Animali, onlus privata e di volontariato, che si sostituisce agli obblighi degli enti pubblici” spiegano dall’Enpa.

“Il gattone, un maschio adulto sterilizzato, socievole ma ancora un po’ triste, è ora ospitato presso la sede Enpa di via Cavour 48 r a Savona; il proprietario ha firmato la rinuncia di proprietà ed è quindi a disposizione di chi vorrà adottarlo; lo si può vedere da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, telefono 019 824735. E’ un appello del cuore, che fanno i volontari Enpa a chi davvero ama i gatti e non pretende di avere il solito cucciolo di bell’aspetto” concludono dall’associazione animalista.