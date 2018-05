Savona. Un gattino di poche settimane abbandonato in uno scatolone ai margini della strada a Montemoro, frazione sulle alture di Savona lungo la strada Nazionale del Piemonte. Per fortuna il micino è stato visto da una residente che lo ha consegnato alle cure dei volontari della Protezione Animali.

“Spaventato, infreddolito ed affamato, si sta ora rapidamente riprendendo, con le pappe, le medicine e l’amore delle volontarie che lo accudiscono; appena ristabilitosi verrà affidato ad una famiglia che si offrirà di adottarlo” spiegano dall’Enpa di Savona.

Foto 2 di 2



“Nel frattempo le guardie zoofile volontarie dell’Enpa stanno svolgendo gli accertamenti per individuare i responsabili dell’abbandono e denunciarli alla Procura della Repubblica; chi avesse informazioni utili, anche anonime, le può inviare a savona@enpa.org, o recarsi presso la sede dell’associazione in via Cavour 48 r a Savona, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, o telefonare allo 019 824735” concludono dall’associazione animalista savonese.