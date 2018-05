Savona, Fratelli d’Italia presenta il piano per la sicurezza urbana

Savona. Un piano sulla sicurezza urbana proposto da Fabrizio Marabello, presidente del II Dipartimento Sicurezza, Territorio, Ambiente e Trasporti del Coordinamento Provinciale di Savona di Fratelli d’Italia, che sarà presentato e oggetto di discussione nell’incontro che si svolgerà lunedì prossimo nella sede savonese del partito.

“Le tematiche sulla sicurezza sono da sempre al centro del programma di Fratelli d’Italia. Nei Comuni la Polizia Locale ricopre un ruolo multidisciplinare, che va al di là del mero controllo del traffico per abbracciare attività attinenti ai campi dell’edilizia e dell’ambiente, interpretando anche la domanda di sicurezza espressa dai cittadini e dai turisti che vivono e frequentano le località della Riviera. Da qui la necessità urgente di completare l’iter legislativo per equiparare la Polizia Locale alla Polizia di Stato” afferma lo stesso Marabello.

“La sicurezza deve essere assunta quale bene sociale di primaria importanza nelle politiche locali, ed è proprio grazie a questa convinzione che è necessario investire energie e risorse per realizzare un sistema integrato di politiche per la sicurezza. Un sistema integrato di sicurezza urbana che tra i suoi obiettivi mira a promuovere un governo unitario delle politiche di sicurezza, attraverso una più stretta collaborazione tra Amministrazione Comunale, Prefettura, Forze dell’Ordine dello Stato e Polizia Locale”.

“Proprio nello spirito di creare una più stretta collaborazione tra le Istituzioni sarà opportuno che le Amministrazioni Comunali istituiscano un Osservatorio Comunale Permanente sulla Sicurezza. Oggi vi è una forte percezione di insicurezza per cui la comunità locale avverte molto o abbastanza il rischio di fenomeni di micro-criminalità nella zona in cui vive soprattutto nelle periferie urbane A riprova di questo clima si ritiene che negli ultimi anni i reati siano aumentati”.

E l’esponente di Fdi aggiunge: “Obiettivi dell’Osservatorio dovranno essere quelli di fornire un quadro il più possibile attendibile della situazione e della percezione della sicurezza e del disagio sociale; la realizzazione di progetti preventivi e di contrasto (se non già attivati) sul territorio (es.: potenziamento dell’organico e dei strumenti operativi della Polizia Locale, formazione e aggiornamento del personale di Polizia Locale, installazione dei sistemi di videosorveglianza, potenziamento della pubblica illuminazione, potenziamento dell’arredo e miglioramento del decoro urbano, lezioni di legalità negli Istituti Comprensivi e nei Circoli Didattici, organizzazione di conferenze in materia di stalking, bullismo, cyberbullismo, sulla legittima difesa); di fare proposte per iniziative e attività da realizzarsi in futuro”.

“Il progetto, che si articola in attività di ricerca e di comunicazione sulla micro-criminalità diffusa, sul disagio giovanile e sull’immigrazione ha la sua la fonte normativa di riferimento nel Testo coordinato del Decreto Legge 20 febbraio 2017 n° 14 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 93 del 21 aprile 2017 insieme alla Legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48. Si tratta di un articolato pacchetto di misure, il cui obiettivo è potenziare l’intervento degli Enti territoriali e delle Forze di Polizia nella lotta al degrado delle aree urbane, con un approccio che privilegia il coordinamento delle forze e la programmazione di interventi integrati fra cui il via libera a nuove assunzioni nella Polizia Locale. Infatti, per rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e le nuove disposizioni del Decreto, nel 2017 e nel 2018 i Comuni in regola con le norme sul pareggio di bilancio possono assumere a tempo indeterminato personale di Polizia Locale entro determinati limiti di spesa”.

“Un’altra norma che avrà un sicuro impatto sulle attività della Polizia Locale, che da una parte porterà ad una maggiore professionalità dei servizi esterni e dall’altra un miglioramento delle condizioni di lavoro degli Operatori sotto il profilo della sicurezza personale, è quella che prevede l’accesso alle banche dati già in uso agli organi di Polizia dello Stato (come lo SDI)” conclude Marabello.