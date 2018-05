Savona. “Ridateci la festa della mamma”. Così recitava il provocatorio striscione che questa notte i militanti di Forza Nuova hanno voluto affiggere a Savona.

La protesta aveva come obiettivo il processo di “trasformazione” a cui sta andando incontro la famigia tradizionale: “Alcuni militanti questa notte hanno voluto condividere il pensiero per dissentire da ciò che sta accadendo attualmente nella nostra società – afferma il coordinatore provinciale di Forza Nuova Savona Michele Raso – Non possono proibire ai nostri figli di non festeggiare il proprio padre o la propria madre come tradizione vuole da anni.Ma affermiamo con fermezza che siamo contrari alla campagna gender e a tutto ciò che sia contrario alla tradizione”.

“Siamo contro la distruzione della famiglia tradizionale: chi porta avanti questa famiglia è antinazionale. Per questo Forza Nuova si batte per difendere la famiglia tradizionale”.