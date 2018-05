Savona. E’ stata completata questa mattina l’operazione della Squadra Mobile della Questura di Savona che aveva portato all’arresto di Guglielmo Dubois, 58 anni, Aurora Dubois, di 50, la coppia, domiciliata a Mondovì, protagonista di una serie di furti ai danni di anziani fingendosi impiegati comunali: gli agenti, infatti, hanno tratto in arresto anche il figlio della coppia, Kevin Dubois 23 anni, che non era stato fermato in quanto al momento dell’arrivo dei poliziotti nella loro abitazione non si trovava in casa perché in vacanza. Anche nei suoi confronti è stata emessa una ordinanza di custodia cautelare in carcere: questa mattina si è costituto a Cuneo e di conseguenza il provvedimento è stato eseguito.

Secondo le indagini condotte dalla Squadra Mobile di Savona e stando ai riscontri probatori a carico degli arrestati, al 23 enne viene contestato di aver fatto da palo-autista nel corso di due furti a danno di anziani, quindi favoreggiamento.

Nello specifico il figlio della coppia arrestato oggi dalla polizia è entrato in azione sia in un colpo messo a segno in corso Tardy e Benech a Savona, sia in un altro furto ai danni di una signora derubata del bancomat e che ha subito ben tre prelievi dal suo conto di 250 euro: in entrambi i casi il 23enne aveva accompagnato la madre a compiere i reati contestati dall’indagine della Squadra Mobile.