Savona. Due giovanissimi aironi sono stati soccorsi sopra il porto di Savona dai volontari della Protezione Animali.

I due uccelli, ancora incapaci di volare, erano a terra in via Famagosta, di fronte alle ex funivie. Il più grande è stato recuperato l’altro ieri ed il più piccolo ieri.

“Probabilmente sono caduti dai nidi presenti, ma non individuabili, sul soprastante costone; verificata quindi l’impossibilità di rimetterli nei nidi, sono ora ricoverati presso la sede dell’associazione, dove verranno curati ed alimentati fino al raggiungimento dell’autosufficienza, cui seguirà la liberazione” spiegano dall’Enpa di Savona.

“Si sta rapidamente intensificando il numero di animali selvatici feriti, in difficoltà o caduti dai nidi, che ogni giorno soccorrono in tutta la provincia i volontari dell’Enpa; purtroppo la collaborazione di tanti animalisti è quasi nulla e l’associazione è sempre alla ricerca di volonterosi che si mettano in turno per le pulizie, le cure e gli ‘imbocchi’ (ogni due ore circa dall’alba al tramonto) di cui necessitano gli animali” concludono dall’associazione animalista savonese.