Savona, domani il torneo Aquagol alla Zanelli: 32 formazioni partecipanti

Savona. Domani, domenica 13 maggio, la piscina comunale Zanelli di Savona ospiterà un torneo Aquagol organizzato dalla Rari Nantes Savona e riservato ai piccoli pallanuotisti nati negli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011. Un torneo che non prevede alcun vincitore, nel quale a vincere sarà soltanto la pallanuoto.

Saranno 32 le formazioni partecipanti, in rappresentanza di 19 società diverse, per un totale di circa 400 atleti. Gli incontri avranno inizio alle ore 14. La piscina da 50 metri sarà suddivisa in quattro campi gara nei quali si giocheranno contemporaneamente le partite. Gli incontri saranno diretti dagli allenatori delle squadre partecipanti.

Una giornata, quindi, all’insegna del divertimento e della promozione della pallanuoto.

La Rari Nantes Savona schiererà quattro squadre: due formazioni Under 11 e due formazioni Under 9.

Di seguito formazioni partecipanti.

Under 11: Andrea Doria 1, Andrea Doria 2, Bogliasco 1, Bogliasco 2, Camogli, Chiavari, Crocera Stadium, Imperia 1, Imperia 2, Lavagna, Lerici, Quinto, Rapallo, Savona 1, Savona 2, Sestri CN, Sestri On Sport, Sori, Torino, Venere Azzurra 1, Venere Azzurra 2.

Under 9: Andrea Doria, Arenzano, Bogliasco, Chiavari, Lavagna, My Sport, Quinto 1, Quinto 2, Savona 1, Savona 2, Venere Azzurra.