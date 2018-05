Savona, controlli della polizia con il sistema Mercurio: controllati 70 veicoli, identificate 20 persone

Savona. Ieri sera, a Savona, la Polizia di Stato ha realizzato un servizio straordinario al quale hanno preso parte i poliziotti della Questura e del Reparto Prevenzione Crimine di Genova, specializzati in controllo del territorio.

Nel corso del servizio – che ha interessato varie zone della città ed in particolare le zone di Piazza del Popolo, Piazza Mameli e Piazza delle Nazioni – sono stati realizzati diversi posti di controllo.

In totale sono state identificate una ventina di persone e controllati una settantina di veicoli in transito con il sistema “Mercurio” che consente di effettuare in pochi secondi controlli sulle targhe, anche in movimento.