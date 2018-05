Savona. Martedì si è svolta, nella Sala Rossa del Comune di Savona, la consegna ufficiale dei certificati ottenuti agli esami internazionali di danza classica della “Méthode” a Monte-Carlo svoltosi in aprile nel prestigioso Auditorium Principe Ranieri III in presenza di personalità della danza, dell’arte e della cultura. Una manifestazione realizzata in collaborazione con il Centro Culturale Russo di Monaco ed organizzata dalla PromoArt Montecarlo Production.

I Certificati di Studio sono stati consegnati in presenza dei rappresentanti istituzionali: l’assessore alle politiche giovanili Barbara Marozzi, il presidente Libertas Liguria Roberto Pizzorno. Presenti l’etoile internazionale Lorena Baricalla e Tino Genovese, production director della PromoArt Montecarlo Production.

L’Accademia dello Spettacolo di Savona, fondata 47 anni fa e diretta da Joelle Heidl Baricalla, è una delle più note istituzioni della città, luogo di formazione professionale ed amatoriale di qualità riconosciuto a livello nazionale ed internazionale. In tutti questi anni qui sono state formate decine di giovani provenienti non solo da Savona, ma da tutta la Provincia e da Genova. Una formazione privilegiata grazie alla “Méthode Russe de Monte-Carlo de Lorena Baricalla”, che riunisce ad oggi 11 Scuole Affiliate in Italia, Francia e Monaco.

La “Méthode” nasce dall’esperienza artistica e pedagogica dell’étoile e coreografa internazionale Lorena Baricalla, la quale proseguendo in parallelo la sua carriera di artista prodotta dalla PromoArt Montecarlo Production, ha fatto evolvere le sue conoscenze mettendo a punto la propria metodologia di insegnamento. Ha danzato i primi ruoli presso i Balletti di Monte-Carlo (da Shéhérazade con Eric Vu An, étoile dell’Opera di Parigi, e “Marco Spada” con Rudolf Nureyev, a “Il Figliol Prodigo” di Balanchine e “Les Deux Pigeons” con Fréderic Olivieri, ora Direttore della Scala di Milano) ed ha sviluppato una carriera internazionale in 35 paesi nel mondo.

Agli esami internazionali di Monte-Carlo hanno partecipato più di 100 candidati provenienti dalle 11 Scuole Affiliate alla Méthode in Italia – Savona, Vado Ligure, Sassari, Mestre Venezia, Alessandria, Vallecrosia, Imperia, ecc – Limoux in Francia e Monaco. I candidati si sono presentati davanti ad una Giuria di prestigio: insieme all’etoile Lorena Baricalla vi erano Jozef Varga, etoile dell’Het National Ballet ad Amsterdam, e l’etoile e coreografo Toni Candeloro, ospite del Balletto di Cuba e della Zurich Opera, partner di Carla Fracci.

Ottimi i risultati ottenuti a Monaco dalle ballerine dell’Accademia di Savona in occasione di questa Sessione 2018: la Borsa di studio “Opportunity, social network del Principato di Monaco” è andata a Lucia Crisafulli, nel III Dégré; fra tutti i candidati due i voti massimi dati dalla Giuria: ad una giovane francese ed alla savonese Lara Strassera nel II Dégré; infine la nota marca Freed of London ha offerto un paio di scarpette da punta ad una allieva nel suo primo anno di lavoro sulle punte. Il premio è andato ad Alessandra Crisafulli del I Dégré ed è stato consegnato da S.E Cristiano Gallo Ambasciatore d’Italia nel Principato di Monaco. Inoltre Sara De Marinis, ha raggiunto il livello più alto nella Méthode, e completerà l’anno prossimo la sua Formazione Professionale con Excellence IV.

Anche le altre giovani ballerine dell’Accademia di Savona si sono distinte nei vari livelli: Victoria Baricalla, Sofia Donisi, Angelica Baricalla, Giulia Cosce, Martina De Rosa, Francesca Nicolini, Giulia Florio, Emma Giannella, Tessa Alberighi, Elena Petrelli, Sara De Gregorio, Olivia Delfino, Misia Cona, Ludovica Cocuzza, Sofia Doragrossa, Elena Denza, Elena Folco, Viola Giura, Silvia Chiomento, Iris Zarrillo, Nicole Allmeta, Anita Delfino, Loisana Alvarez Correa, Maria Medini, Anna Crisafulli, Caterina Calvi, Melissa Bozhiqi ed Arianna Segatori.

Con loro in Sala Rossa, la Scuola Scarpette Rosse di Vado Ligure, affiliata alla Méthode, diretta da Alessia Berruti con le giovani allieve Maia Perata, Federica Aragno, Carlotta Puppo, Aurora Avarello, che hanno ricevuto la Borsa di Studio di Gruppo dall’azienda francese C’TNT Canovas.

Il sito ufficiale della “Méthode” registrerà i certificati degli esami superati a Monte-Carlo nell’Albo Ufficiale dei Ballerini. L’accademia di Savona è da sempre attenta ad una formazione completa (con danza classica, moderna, contemporanea, jazz, musical) e grazie alla supervisione di Lorena Baricalla ed alla “Methode” offre un programma didattico basato su criteri internazionali secondo 14 livelli di studio. E’ proposta una formazione amatoriale qualitativa, volta alla costruzione psico-fisica utile al futuro di ogni individuo.

Il Libretto di Studio per la Formazione Professionale può essere richiesto sia in vista della professione sia per studi più approfonditi e qualificanti. Ciò comporta la frequenza durante l’anno ai 4 Stage di Formazione e di verifica della “Méthode”, beneficiando dell’insegnamento e dell’esperienza di Lorena Baricalla. Seguito ad ogni Stage (a novembre, febbraio, aprile e luglio viene certificata sul Libretto la partecipazione dell’allievo e scritta una valutazione sul suo lavoro. Prossime tappe: il Gala di Fine Anno dell’Accademia di Savona il 16 Giugno al Teatro Chiabrera ed il noto stage estivo il 10,11,12,13 luglio presso l’Accademia per il quale le iscrizioni sono aperte a tutti.